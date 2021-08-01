Из-за жары в Киеве ограничат въезд грузовиков

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня с 11:00 въезд в Киев большегрузного транспорта ограничено в связи с жарой, передает УНН со ссылкой на полицию.

Детали

Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

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