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Словакия возобновила пропуск автобусов международного сообщения с Украиной

Словакия возобновила пропуск автобусов международного сообщения с Украиной

КИЕВ. 1 августа. УНН. Словакия возобновляет пропуск автобусов международного сообщения через пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Детали

Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07:00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецке" (с украинской стороны - пункт пропуска "Ужгород") .

В то же время, Словацкая сторона отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия, определенные Правительством Словакии.

В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениями) подлежат самоизоляции сроком 14 суток.

Она может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях. Самоизоляция прекращается, если за это время у лица не обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если человек будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также Словакия напомнила о необходимости заблаговременной регистрации всех путников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте: https://korona.gov.sk/ehranica.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия, пункт пропуска
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