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Крупный пожар вспыхнул на складах под Одессой: с огнем борются 70 спасателей

Крупный пожар вспыхнул на складах под Одессой: с огнем борются 70 спасателей

КИЕВ. 1 августа. УНН. В селе Нерубайское, Одесского района, вспыхнул масштабный пожар на складах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"1 августа поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса"). По состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Детали

По информации спасателей, тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей.

Напомним

На днях произошел крупный пожар в Ужгороде, где несколько часов горели склады механического завода.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, пожары
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