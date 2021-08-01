Антидопинговое агентства США требует опубликовать допинг-тесты российских спортсменов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Председатель антидопингового агентства США (USADA) выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи за то, что тот предположил, что якобы некоторые из его соперников принимали допинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После того как Мерфи занял второе место в финале мужского заплыва на 200 метров на спине проиграв золото россиянину Евгению Рылову в пятницу, Мерфи намекнул, что допинг сыграл свою роль в его выигрыше.

Позже Мерфи отметил относительно своего комментария, сказав, что он был адресован не его российскому сопернику, а спорту, который, по его словам, все еще имеет большие проблемы с допингом.

Олимпийский комитет России ответил в Твиттере, назвав жалобы США не чем иным, как "кислым виноградом", что вызвало бурную реакцию главы USADA Трэвиса Тайгарта.

"Российские государственные и спортивные чиновники окутали себя темным облаком и, к сожалению, вытолкнули своих спортсменов из урагана, - возмущался Тайгарт. - Теперь эти официальные лица хотят продолжать врать, отрицать и нападать на тех, у кого есть мужество противостоять их обману и вопиющему пренебрежению с правилами и правдой".

Наряду с Россией Тайгарт раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Россия соревнуется в Токио в качестве представителя Олимпийского комитета России (ОКР), потому что страна была лишена своего флага и гимна из-за допинговых нарушений, наказание, которое Тайгарт осудил как "шутку".

"К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов - где допинговая программа, спонсируемая государством, проходит бесплатно, а Россия побеждает, в то время как лидеры МОК и ВАДА пытаются заткнуть мир, заявляя, что Россия "запрещена"". - сказал Тайгарт.

"Теперь все могут вновь увидеть этот "запрет" за фарс, какой он есть. Это всего лишь" ребрендинг ", он ничего не сделает, чтобы остановить коррупцию в России, и, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами" .

Тайгарт потребовал от ОКР, что, если они хотят, чтобы мир перестал допрашивать их о допинге, опубликовать результаты тестов.

"... путем обнародования индивидуальных тестов... и обеспечения прозрачного международного учета реальности того изменилось ли что-то в России, поскольку последние годы свидетельствуют о том, что, к сожалению, ничего не изменилось", - сказал Тайгарт.

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Что было раньше

30 июля, Мерфи завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров, тогда как золото досталось Рылову.

После соревнования Мерфи заявил, что сегодняшняя борьба за золото, вероятно, не была чистой. Мерфи не стал уточнять, о каких спортсменах или о какой стране он говорит.