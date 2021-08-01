Новости: Общество
1 августа 2021, 12:03 • Тоня Туманова • 10155
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до + 28°
КИЕВ. 1 августа. УНН. В первый день августа вода в Черном и Азовском морях прогрелась до + 26-28°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"1 августа в 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях 26-28° (вблизи Одессы 22°)", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Днепре в пределах Киева температура воды составляет + 25°.
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Напомним
Директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида сообщил, что температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов.
Источник: УНН
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