Иран отрицает причастность к нападению на израильский танкер у берегов Омана

КИЕВ. 1 августа. УНН. Иран не участвовал в нападении на управляемый Израилем танкер для нефтепродуктов у побережья Омана, заявил в воскресенье официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, имея в виду инцидент, произошедший в пятницу, в результате которого погибли двое. Израиль обвиняет в нападении Исламскую Республику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и The Jerusalem Post.

Цитата

"Сионистский режим (Израиль) создал террор и насилие, связанные с отсутствием безопасности... Тегеран осуждает эти обвинения в причастности Ирана", - заявил Саид Хатибзаде на пресс-конференции.

Детали

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил в воскресенье, что Израиль наверняка знает, что именно Иран атаковал судно, и ответит за это.

"Я заявляю, что Иран - это абсолютно тот, кто атаковал корабль, - заявил Беннетт. - Разведывательные доказательства существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество даст понять иранскому режиму, что они сделали серьезную ошибку".

Беннетт сообщил, что Иран использовал беспилотный самолет для атаки корабля. В результате нападения Ирана погибли румынский капитан корабля и член британской команды.

Израиль настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН осудил Тегеран за нападение в пятницу.

Согласно дипломатическим источника, Израиль "работает с другими странами, особенно с Великобританией и Соединенными Штатами, а также с другими, чтобы продвинуть обсуждение Советом Безопасности этого серьезного террористического акта Ирана, который присоединяется к другим его действиям, которые ставят под сомнение и ставят под угрозу всю безопасность на море".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Блинкен и Лапид "согласились работать с Великобританией, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказание поддержки и рассмотрения соответствующих дальнейших шагов".

Источники в США и Европе, знакомые с сообщениями разведки, заявили в пятницу, что Иран был их главным подозреваемым в этом инциденте.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, нападение, которое произошло всего за несколько дней до приведения к присяге нового консервативного президента Ирана Ибрахима Раиси, показывает, что "маски срываются, и никто не может делать вид, что не знает характера этого иранца".

"Иран сеет насилие и разрушение во всех уголках региона, - добавил чиновник. - Стремясь атаковать Израиль, они втянули себя в убийство иностранных граждан и обвинили себя в этом".

Добавим

Израиль на протяжении многих лет вел межвоенную войну против Исламской Республики, хотя он сосредоточился на конвоях с оружием из Ирана для Хезболлы в Сирии. Однако, согласно сообщениям, Израиль начал атаковать корабли, перевозящие иранскую нефть и оружие через Средиземное море, начиная с 2019 года.