Было очень много черного дыма: пожар на складах под Одессой локализовали

КИЕВ. 1 августа. УНН. Масштабный пожар на складах под Одессой локализовали на площади 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, 1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса").

По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.