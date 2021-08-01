Новости: Криминал и ЧП
1 августа 2021, 12:26 • Тоня Туманова • 10245
Было очень много черного дыма: пожар на складах под Одессой локализовали
КИЕВ. 1 августа. УНН. Масштабный пожар на складах под Одессой локализовали на площади 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, 1 августа в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса").
По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.
Источник: УНН
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