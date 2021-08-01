Камбоджа будет смешивать вакцины в качестве бустерных доз для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 1 августа. УНН. Камбоджа начнет предлагать бустерные дозы против Covid-19, чередуя AstraZeneca и китайскую вакцину, чтобы бороться с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр страны Хун Сен заявил, что правительство запускает кампанию вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет, и, что третья бустерная доза будет предложена в приоритетном порядке для 1 миллиона рабочих.

"Люди, которые раньше были вакцинированы Sinopharm и Sinovac, должны получить AstraZeneca в качестве третьей бустерной дозы, - сказал Хун Сен. - Для камбоджийцев, которые были вакцинированы AstraZeneca, Sinovac следует вводить в виде третьей дозы", - добавил он.

Хун Сен также сказал, что страна будет закупать больше вакцин AstraZeneca через Covax для бустерных инъекций и вакцины Johnson & Johnson будут использоваться для иммунизации коренных народов на северо-востоке Камбоджи.

Дополнение

На этой неделе Камбоджа ввела карантин в восьми провинциях, граничащих с Таиландом, чтобы предотвратить распространение "Дельта" варианта коронавируса в стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила на этой неделе, что вариант "Delta" был обнаружен среди мигрантов, возвращающихся из Таиланда через сухопутные границы, и теперь он находится в местном сообществе.

Добавим

Камбодже удавалось в значительной степени сдерживать вирус в течение большей части прошлого года, но вспышка, впервые зафиксированная в конце февраля, привела к тому, что общее количество случаев заболевания достигло 77 919, при этом погибло 1 420 человек.