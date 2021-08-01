Пловец Михаил Романчук о "серебре" на Олимпиаде: хочется большего

КИЕВ. 1 августа. УНН. Очень тяжелые соревнования были. Конечно, хочется большего. Но мы не сдаемся. Об этом сразу после завершения финального заплыва на дистанции 1500 метров рассказал украинский вице-чемпион Токио, который принес в копилку украинской сборной шестую награду Олимпийских игр Михаил Романчук, передает УНН.

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"Есть две медали - доволен этим результатом. Впервые за три года удалось обогнать немца, но появился новый быстрый соперник", - отметил ровенский спортсмен и выразил надежду, что уже на следующих Играх сумеет собрать полный комплект олимпийских наград.

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"Очень тяжелые соревнования были. Необычный режим, организм к такому просто не привык. Конечно, хочется большего. Но мы не сдаемся, и как бы сложно не было, будем работать и двигаться дальше ... Как минимум к Парижу-2024 ".

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Украина на Олимпиаде в Токио уже получила 6 наград - 5 бронзовых медалей и 1 серебряную.