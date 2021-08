Турция: иностранных туристов эвакуируют с пляжей из-за угрозы лесных пожаров на курортах

КИЕВ. 1 августа. УНН. Туристы были эвакуированы из пляжей на юго-западе Турции, где бушуют лесные пожары, что теперь угрожают отелям и домам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По сообщениям местных СМИ, для обеспечения безопасности отдыхающих были задействованы суда береговой охраны Турции, которым помогали частные катера и яхты.

Сообщается, что в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочные отели.

#Turkey evacuates hotels in Bodrum



An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum , # Muğla . pic.twitter.com/Idz9vbUijk