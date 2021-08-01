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Турция: иностранных туристов эвакуируют с пляжей из-за угрозы лесных пожаров на курортах

Турция: иностранных туристов эвакуируют с пляжей из-за угрозы лесных пожаров на курортах

КИЕВ. 1 августа. УНН. Туристы были эвакуированы из пляжей на юго-западе Турции, где бушуют лесные пожары, что теперь угрожают отелям и домам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По сообщениям местных СМИ, для обеспечения безопасности отдыхающих были задействованы суда береговой охраны Турции, которым помогали частные катера и яхты.

Сообщается, что в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочные отели.

В результате пожаров, которые продолжаются со среды, шесть человек погибли.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил некоторые пострадавшие районы, осматривая повреждения с вертолета. В частности, он посетил город Манавгат, где были подтверждены пять смертей в результате пожара.

Эрдоган пообещал, что правительство сделает все, чтобы помочь сотням людей, пострадавших от стихийного бедствия, восстановить свою жизнь.

Сейчас в операции по массовому тушения пожаров задействованы самолеты из Азербайджана, Ирана, России и Украины.

Добавим

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил в воскресенье, что 98 из 107 пожара, возникшего из-за сильного ветра и жгучей жары, удалось взять под контроль. Окрестности, пострадавшие от пожара в пяти провинциях, были объявлены зонами бедствия.

Источник: УНН
Теги: Турция, лесные пожары
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