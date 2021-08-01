Новости: Киев
1 августа 2021, 13:15 • Тоня Туманова • 9600
В Киеве возле ТРЦ произошел пожар, посетителей - эвакуировали
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве на Позняках произошел пожар возле ТРЦ "Пирамида". По словам очевидцев, дым попал в ТРЦ, поэтому посетителей эвакуировали, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, пожар начался около ТРЦ. Черный дым было видно из окон многоэтажек.
Посетителей ТРЦ эвакуировали после того, как дым появился в одном из ресторанов в "Пирамиде".
Сейчас пожар уже локализован. Что стало причиной - пока не известно.
ТРЦ же пока не работает и когда возобновит работу пока не известно.
Источник: УНН
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