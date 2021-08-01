Спасатели достали 394 мигранта из переполненной лодки у берегов Туниса

КИЕВ. 1 августа. УНН. Два гуманитарных спасательных корабля достали 394 мигранта из опасно переполненной деревянной лодки в Средиземном море в ночь на воскресенье в ходе операции, которая длилась около шести часов, сообщил свидетель Reuters, информирует УНН.

Детали

Немецкие и французские корабли НПО Sea-Watch 3 и Ocean Viking спасли мигрантов в водах Туниса в 68 км от побережья Северной Африки, рядом с нефтяными объектами.

Sea-Watch 3, которая взяла на себя командование операцией, забрал 141 мигранта, а Ocean Viking - других. Позже, поддержку оказала яхта Nadir от немецкой неправительственной организации ResQ Ship.

По словам свидетеля агентства, судно было погружено в воду, и его двигатель не работал.

Мигранты граждане Марокко, Бангладеш, Египта и Сирии.

Дополнение

Количество переправок лодок мигрантов из Ливии и Туниса в Италию и в другие части Европы в последние месяцы увеличилось, поскольку погодные условия улучшились.

По данным Международной организации по миграции, которая входит в ООН, более 1 100 человек, спасающихся от конфликтов и бедности в Африке и на Ближнем Востоке, погибли в этом году в Средиземном море.