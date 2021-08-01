Штормовое предупреждение объявили в Украине: где ожидать дождя и града, а где - пожарную опасность

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня в западных областях прогнозируют грозы, местами с градом. Синоптики предупреждают о шквальном ветре 15-20 м/с. Информирует УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

Днем 1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Сегодня, 1 августа, в восточных, Волынской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 1 августа, гроза (I уровень опасности, желтый).

2 августа в западных, днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве 2 августа грозы. В Киевской области днем гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чрезвычайники предупредили об опасных погодных условий в Украине в течение дня