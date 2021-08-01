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Беларусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио - СМИ

Беларусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио - СМИ

КИЕВ. 1 августа. УНН. Беларусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Беларусь головного мозга.

Детали

Как пишет Telegram канал, "представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт".

Завтра у Тимановской должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.

Позже информацией BSFF стало известно, что Кристина Тимановская находится в третьем терминале токийского аэропорта.

Telegram-канал призвал диаспору помочь спортсменке или вызвать полицию.

Добавим

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в "несдержанной выходке".

Источник: УНН
Теги: спорт, Беларусь, Олимпиада-2020
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