Исмаил Хания переизбран на второй срок председателем группировки ХАМАС

КИЕВ. 1 августа. УНН. Исмаил Хания был избран на второй срок в качестве главы ХАМАС, палестинской экстремистской группировки, контролирующей сектор Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аlarabiya News.

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"Брат Исмаил Хания был переизбран главой политического офиса движения второй раз, - сказал один из официальных лиц ХАМАС. - Его срок продлится четыре года".

Детали

Хания, лидер группировки ХАМАС с 2017 года, контролировал ее политическую деятельность в течение нескольких вооруженных столкновений с Израилем, включая 11-дневный конфликт в мае, в результате которого погибли более 250 человек в Газе и 13 человек в Израиле. Хания был правой рукой основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

Хания возглавил приход ХАМАСа в политику в 2006 году, когда они неожиданно победили на парламентских выборах в Палестине нанеся поражение партии ФАТХ во главе с президентом Махмудом Аббасом.

Хания стал премьер-министром вскоре после победы в январе 2006 года, но международное сообщество не на стороне ХАМАСа, который считается террористической организацией в Соединенных Штатах, Израиле и Европейском Союзе.

Добавим

После непродолжительной гражданской войны ХАМАС захватил Газу в палестинской администрации, в которой доминирует ФАТХ, которая ограничила самоуправление на оккупированном Израилем Западном берегу, в 2007 году. С тех пор Израиль ведет блокаду Газы, ссылаясь на угрозы со стороны ХАМАС.