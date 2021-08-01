Хакеры отключили систему бронирования прививок от COVID-19 в итальянском Лацио

КИЕВ. 1 августа. УНН. Хакеры атаковали и отключили ИТ-системы компании, которая управляет бронированием вакцинации против COVID-19 в регионе Лацио, заявило в воскресенье региональное правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и итальянское агентство ANSA.

Цитата

"Идет мощная хакерская атака на региональную базу данных CED", - говорится в сообщении.

Детали

В сообщении говорится, что все системы отключены, в том числе системы регионального портала здравоохранения и сети вакцинации, и предупреждается, что программа вакцинации может быть отложена.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... все потеряно. Атаке подвергается весь региональный CED", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио Алессио Д'Амато.

По данным ANSA, почтовая полиция Италии и прокуратура Рима изучают этот вопрос и могут начать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за атакой.

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Дополнение

Италия вслед за Францией объявила, что доказательство вакцинации или иммунитета от COVID-19 станет обязательным для ряда мероприятий для населения.

Этот шаг вызвал серию протестов по всей стране против введения так называемого Green Pass, который показывает, что люди были вакцинированы, сдали отрицательный результат теста или вылечились от COVID-19.