Олимпиада-2020: украинский борец Ленур Темиров соревноваться за "бронзу"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинский борец Ленур Темиров в Токио уступил японцу Кенитиро Фумита и в дальнейшем бороться за "бронзу", передает УНН со ссылкой на НОК.

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Украинцы начали свои выступления на борцовских коврах олимпийского Токио. Удачно стартовал в категории до 60 кг представитель греко-римского стиля Ленур Темиров. В первой схватке он уверенно победил вицечемпиона мира Ельмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и был сильнее армянина Армена Меликяна (8:4). К сожалению, на пути к финалу украинца остановил представитель страны-хозяйки Игр, двукратный чемпион мира Кенитиро Фумита - 1:5.

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"Было действительно очень трудно. Мне очень жаль, что не удалось пройти в финал. Но мы не останавливаемся, не опускаем руки и будем настойчиво готовиться к бронзовой схватке. Спасибо всем украинцам и моей семье за поддержку. За свою спортивную карьеру я никогда не пожалел, что занимаюсь греко-римской борьбой, потому что она в моей жизни дала все, что у меня есть", - поделился украинец сразу после столкновения с японцем.

Добавим

Ленур Темиров имеет в личном активе награды европейского и мирового первенства, был участником Олимпийских игр в Лондоне- 2012, и уже завтра будет бороться за олимпийскую "бронзу".