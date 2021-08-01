Драйвовый танец сельского учителя поразил пользователей сети
КИЕВ. 1 августа. УНН. Директор сельской школы в Полтавской области поразил своим зажигательным танцем на выпускном вечере. Видео опубликовано в Facebook "Нехворощанской ТГ", информирует УНН.
Детали
Звездой выпускного вечера стал учитель истории Василий Маслей, который 6 июля выиграл конкурс на должность директора Маячковской школы Нехворощанской территориальной общины.
Директор с учениками устроил танец-сюрприз детям и родителям.
С учителем, который стал звездой сети, пообщались журналисты BBC News.
Учитель признался, что в детстве занимался хореографией, поэтому ему не составило труда станцевать с выпускниками.
Первый такой танцевальный номер он придумал в 2017 году. Тогда он вместе с другими учителями станцевал для выпускников под песню Эдит Пиаф.
Увидев одобрительную реакцию публики, Маслей начал ставить такие номера ежегодно.