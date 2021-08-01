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Драйвовый танец сельского учителя поразил пользователей сети

КИЕВ. 1 августа. УНН. Директор сельской школы в Полтавской области поразил своим зажигательным танцем на выпускном вечере. Видео опубликовано в Facebook "Нехворощанской ТГ", информирует УНН.

Детали

Звездой выпускного вечера стал учитель истории Василий Маслей, который 6 июля выиграл конкурс на должность директора Маячковской школы Нехворощанской территориальной общины.

Директор с учениками устроил танец-сюрприз детям и родителям.

С учителем, который стал звездой сети, пообщались журналисты BBC News.

Учитель признался, что в детстве занимался хореографией, поэтому ему не составило труда станцевать с выпускниками.

Первый такой танцевальный номер он придумал в 2017 году. Тогда он вместе с другими учителями станцевал для выпускников под песню Эдит Пиаф.

Увидев одобрительную реакцию публики, Маслей начал ставить такие номера ежегодно.

Источник: УНН
Теги: танец, учитель
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