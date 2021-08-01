Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует попросить убежище в Европе

КИЕВ. 1 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытаются силой вывезти из Токио, планирует искать убежища в Европе. Об этом спортсменка сообщила Еврорадио, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Кристина Тимановская рассказала, что планирует искать убежища в Европе. Сейчас она все еще в аэропорту Токио. Спортсменка ожидает прибытия представителей белорусской диаспоры в Японии.

По данным Белорусского фонда спортивной солидарности, Тимановская планирует попросить убежище в посольстве Австрии в Токио.

Ранее спортсменка рассказала, что в аэропорт ее доставили два члена белорусской делегации: психолог и неизвестный с НОК Беларуси.

НОК Беларуси, по данным Telegram-канала Беларусь головного мозга, это организация, которая полностью контролируется семьей Александра Лукашенко, а в частности - его сыном Виктором.

Впоследствии появилось сообщение, что люди, сопровождавшие Тимановскую в аэропорту Токио, опознаны: это начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик и замдиректора РЦОП по легкой атлетике Артур Шумак.

Добавим

Еврорадио также приводит реакцию НОК Беларуси по ситуации с легкоатлеткой.

По словам белорусской делегации на Олимпиаде, врачи выдали заключение об "эмоционально-психологическоме состоянии" спортсменки, после чего было принято решение отозвать ее заявку на следующие соревнования.

Так случилось, что "состояние" бегуна вызвало вопросы у врачей после ее критики спортивных чиновников.

Напомним

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в "несдержанной выходке".