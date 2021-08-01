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Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины

Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко

КИЕВ. 1 августа. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе из национальной команды в связи с окончанием контракта. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - написал Шевченко.

Дополнение

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016 года. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попасть в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы 2020 года, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии - 0:4.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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