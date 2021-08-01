Украинские арбитры будут судить полуфинальный матч женского турнира Олимпиады-2020

КИЕВ. 1 августа. УНН. На полуфинальном поединке женского футбольного турнира Олимпиады-2020 США - Канада будут работать украинские судьи, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Главным арбитром встречи, которая состоится 2 августа в Касими, выступит украинка Екатерина Монзуль. На линиях ему будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр - Стефани Фраппар (Франция).

Во втором полуфинале Олимпиады-2020 также 2 августа сыграют Австралия и Швеция. Чемпион Игр определится 6 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские арбитры получили назначения на матч Лиги конференций УЕФА