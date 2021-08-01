В Грузии впервые прошли воздушно-десантные учения с участием американских военных

КИЕВ. 1 августа. УНН. Грузинские и американские военные провели совместные показательные учения по воздушно-десантным компонентом в рамках маневров Agile Spirit 2021, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

В сегодняшних маневрах, проходивших на авиабазе Вазиани, участвовали военнослужащие Сил обороны Грузии, а также командований ВС США в Европе и Африке. Согласно сценарию, десантники провели операцию по захвату военного аэродрома с целью последующего развертывания там многонациональных сил союзников.

Среди задействованной техники были три американских военно-транспортных самолета Локхид C-130 “Геркулес”. На время проведения Agile Spirit 2021 их перебросили в Грузию с авиабазы в Рамштайне на юго-западе Германии — это самый большой объект ВВС США за пределами страны.

150 военнослужащих одновременно выполнили прыжки с парашютами, развернув флаги стран-участниц Agile Spirit 2021. После высадки командиры десантных групп Грузии и США обменялись своими значками в знак партнерства и дружбы.

Добавим

Как отмечают в Минобороны, действия такого типа солдаты из Грузии и США никогда прежде не отрабатывали в ходе многонациональных учений, проводимых на территории страны.

Среди тех, кто наблюдал за учениями в Вазиани, были посол США в Грузии Келли Дегнан и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Глава Минобороны подчеркнул, что “мероприятия такого масштаба никогда не было” у грузинских Сил специальных операций.

Учения Agile Spirit проводится с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих маневров военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В 2020 году из-за пандемии коронавируса учения не проводились.

Agile Spirit 2021 стартовали в Грузии с 26 июля и продлятся до 6 августа. В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них — грузинские военнослужащие, еще 700 — американские.