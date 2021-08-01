Российские космонавты провели видеотур по модулю МКС

КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские космонавты провели видеотур по внутреннему пространству исследовательского модуля МКС, который в четверг через несколько часов после стыковки ненадолго вывел Международную космическую станцию из-под контроля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По сообщению Роскосмоса, на кадрах, опубликованных поздно вечером в субботу, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывают люки и делают короткую экскурсию по модулю "Наука".

Российские космические чиновники заявили, что в неполадках виноват программный сбой и возможное отсутствие внимания со стороны человека, из-за которого вся космическая станция вышла из своего нормального полетного положения с семью членами экипажа на борту.

Согласно отчету NASA об инциденте в четверг, руководитель немедленно объявил о чрезвычайной ситуации в космическом полете, поскольку наземные инженеры пытались восстановить стабильность исследовательского спутника.

NASA и Роскосмос заявили, что семь членов экипажа - два российских космонавта, три американских астронавта и двое из Японии и Франции - никогда не подвергались любой непосредственной опасности.

Добавим

Роскосмос, который на этой неделе сообщил о планах запустить еще один российский модуль на станцию в ноябре, пострадал от ряда неудач и коррупционных скандалов, в том числе при строительстве космодрома Восточный на Дальнем Востоке страны, где подрядчиков обвинили в хищении государственных средств.