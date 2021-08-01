В Берлине проходит многолюдная акция протеста против коронавирусных ограничений: полиция применила водометы

КИЕВ. 1 августа. УНН. Несколько тысяч человек в настоящее время участвуют в демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине. Чтобы разогнать митинг, полиция, в том числе, использует водометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.

Детали

По оценкам полиции, несколько тысяч противников ограничений участвуют в несанкционированной демонстрации.

Рано утром марш протеста достиг "Колонны Победы". По словам корреспондента dpa, у "Колонны Победы" собралось множество полицейских машин, там использовался вертолет. Также были установлены препятствия.

Во второй половине дня был запланирован митинг инициативы "Нестандартного мышления", на который было зарегистрировано 22 500 участников. Однако демонстрация была запрещена властями собрания.

Woanders ist ein bissl mehr los. pic.twitter.com/SvqIQlokWH - Axel Lier (@Reporter_Flash) August 1, 2021

Участники мобилизовались, среди прочего, с помощью мегафонов, которые скандировали такие лозунги, как "Мир, свобода, без диктатуры".

В результате были перекрыты многочисленные дороги. Милиция безуспешно пыталась разогнать митинг.

Репортеры охарактеризовали ходу как "агрессивную". Были неоднократные драки и споры с полицией.

Уже есть первые аресты.

В воскресенье в Берлине дежурят 2 250 полицейских, чтобы обеспечить соблюдение запрета на демонстрации, сообщили власти.

Что было раньше

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга в субботу, 31 июля, подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций противников антикоронавирусних ограничений и сторонников движения Querdenken (в переводе с немецкого - "Нестандартное мышление").

Решение суда обосновывается тем, что жизням и здоровью людей может угрожать непосредственная опасность заражения COVID-19. Ранее участники подобных акций массово пренебрегали действующими правилами, предусматривающими соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Перед тем планируемые акции были запрещены решением Административного суда Берлина, на что организаторы подали апелляцию, которая теперь отклонена.