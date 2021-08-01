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Неизвестный напал и избил танцовщика балета Дорофеевой: певица просит помочь найти нападавшего

Неизвестный напал и избил танцовщика балета Дорофеевой: певица просит помочь найти нападавшего

КИЕВ. 1 августа. УНН. Неизвестный мужчина напал и избил танцовщика из балета певицы Нади Дорофеевой, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Об этом певица сообщила в своем Instagram, сообщает УНН.

Цитата

"Люди, сегодня ночью это животное.. побило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об ограждение и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому...", - написала Дорофеева.

Детали

Причины нападения пока не ясны, нападающего также разыскивает полиция.

Певица попросила помощи в розыске нападающего.

"... найти человека, который на него напала! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео... Это очень поможет!", - отметила певица.

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Сообщение, распространенный DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Источник: УНН
Теги: Киев, нападение, певец
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