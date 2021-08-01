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Украинец Соболь принес "Брюгге" победу в своем первом матче в сезоне

Украинец Соболь принес "Брюгге" победу в своем первом матче в сезоне

КИЕВ. 1 августа. УНН. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь отметился забитым мячом в поединке второго тура чемпионата Бельгии, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В выездном матче "Брюгге" со счетом 1:0 обыграл "Сент-Жилуаз". Единственный гол во встрече забил Эдуард Соболь, который вышел на замену в перерыве. Отметим, что для украинца это было первое появление на поле в нынешнем сезоне.

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Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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