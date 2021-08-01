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Ситуация на Донбассе зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника

Ситуация на Донбассе зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника

КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала этого периода зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Добавим

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, ООС
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