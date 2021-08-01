Ситуация на Донбассе зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника
КИЕВ. 1 августа. УНН. С начала этого периода зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Добавим
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Напомним
За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.