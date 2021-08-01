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Немецкий теннисист стал триумфатором Олимпийских игр в Токио

Немецкий теннисист стал триумфатором Олимпийских игр в Токио

КИЕВ. 1 августа. УНН. Состоялся теннисный финал мужского одиночного разряда на Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Пятая ракетка мира Александр Зверев стал первым игроком из Германии, завоевал "золото" на теннисном турнире на Олимпиаде в мужском одиночном разряде. Он в решающей баталии обыграл россиянина Карена Хачанова - 6: 3, 6: 1.

На пути к "золоту" Зверев также обыграл Лу Яньсуня, Даниэля Галана, Николоза Басилашвили, Жереми Шарди и Новака Джоковича.

Отметим, что впервые с 2000 года на Олимпийских играх в финале сыграл немецкий теннисист. 21 год назад на Играх в Сиднее Томми Хаас стал обладателем "серебра".

Дополнение

Ранее в матче за "бронзу" Пабло Карреньо-Буста из Испании обыграл серба Новака Джоковича.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада-2020
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