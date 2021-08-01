Будут еще: Арестович о кадровых перестановках в силовых ведомствах

КИЕВ. 1 августа. УНН. Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович не исключает, что кадровые перестановки еще не закончились. Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом", передает УНН.

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"Я думаю, не последние. Будут еще. Потому военная угроза Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", - сказал Арестович.

Дополнение

27 июля Офис Президента Украины опубликовал указы Владимира Зеленского об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит с должности по решению Президента Украины Владимира Зеленского.

А 28 июля Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.