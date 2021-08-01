"Мариуполь" в меньшинстве потерпел поражение от "Десны"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Футболисты "Мариуполя" принимали "Десну" во встрече второго тура УПЛ, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В середине первого тайма после удаления нападающего Алексея Кащука "Мариуполь" остался в меньшинстве. Однако открыть счет удалось именно хозяевам: Кулаков получил передачу от Микитишина и находясь в чужой штрафной сделал точный выстрел. Однако игрой в большинстве "Десна" воспользовалась сполна позже. Благодаря голам Будкивского и Безбородько команда праздновала победу 2:1.

Дополнение

"Десна" пока возглавила турнирную таблицу с 6-ю очками. "Мариуполь" остался с одним баллом.