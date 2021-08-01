Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7170

"Мариуполь" в меньшинстве потерпел поражение от "Десны"

"Мариуполь" в меньшинстве потерпел поражение от "Десны"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Футболисты "Мариуполя" принимали "Десну" во встрече второго тура УПЛ, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В середине первого тайма после удаления нападающего Алексея Кащука "Мариуполь" остался в меньшинстве. Однако открыть счет удалось именно хозяевам: Кулаков получил передачу от Микитишина и находясь в чужой штрафной сделал точный выстрел. Однако игрой в большинстве "Десна" воспользовалась сполна позже. Благодаря голам Будкивского и Безбородько команда праздновала победу 2:1.

Дополнение

"Десна" пока возглавила турнирную таблицу с 6-ю очками. "Мариуполь" остался с одним баллом.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.