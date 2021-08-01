На юге Грузии произошло землетрясение

КИЕВ. 1 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН.

Детали

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.

Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.

Напомним

У берегов Греции произошло мощное землетрясение.