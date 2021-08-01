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1 августа 2021, 21:05 • Тоня Туманова • 18765
На юге Грузии произошло землетрясение
КИЕВ. 1 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН.
Детали
Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.
Эпицентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Напомним
У берегов Греции произошло мощное землетрясение.
Источник: УНН
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