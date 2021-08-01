Скандал с белорусской легкоатлеткой: Тимановская встретилась с представителями МОК и организаторами ОИ

КИЕВ. 1 августа. УНН. Представители Международного олимпийского комитета и представители Олимпиады встретились с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую пыталась силой вывезти в Минск, передает УНН со ссылкой на заявление МОК в Twitter.

Детали

Представители МОК и Олимпиады напрямую поговорили с Тимановской. Спортсменка заявила, что сейчас чувствует себя в безопасности.

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"МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властью, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни", - заявили в комитете.

Добавим

Как сообщает Telegram канал Беларусь головного мозга, Кристина Тимановская покинула полицейский участок в аэропорту и направляется в безопасное место на ночлег. Со спортсменкой находится адвокат по делам беженцев.

Ранее

Белорусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио. Девушка уже заявила, что планирует искать убежища в Европе, а также призвала МОК вмешаться в ситуацию.

Напомним

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в "несдержанной выходке".