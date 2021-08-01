Чехия предложила Тимановской международную защиту на своей территории

КИЕВ. 1 августа. УНН. Чехия заявила, что готова предоставить убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской и взять ее под международную защиту. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил после консультаций с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком, что Чехия готова оказать визовую поддержку и международная защита Тимановской в Чехии.

По словам Кульганека, посольство Чехии в Токио уже получило соответствующие поручения.

Скандал с белорусской легкоатлеткой

Белорусскую легкоатлетка Кристина Тимановская пытались насильно вывезти из Токио. В аэропорту она обратилась за помощью в полицию и не села на рейс. Девушка уже заявила, что планирует искать убежища в Европе, а также призвала МОК вмешаться в ситуацию.