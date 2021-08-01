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На Олимпийских играх 2 августа выступит 22 украинца: расписание соревнований

На Олимпийских играх 2 августа выступит 22 украинца: расписание соревнований

КИЕВ. 1 августа. УНН. Завтра, 2 августа, на старт игр ХХХІ Олимпиады выйдет 22 представители Украини️. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Пулевая стрельба

  • 2:30 — мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Павел Коростылев. Финал в 08:30
  • 5:30 — мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Олег Царьков, Сергей Кулиш. Финал в 10:50

Легкая атлетика

  • 03:00 — мужчины, метание молота (квалификация): Михаил Кохан
  • 4:30 — мужчины, метание молота (квалификация): Глеб Пискунов
  • 13:20 — женщины, прыжки с шестом (квалификация): Марина Килипко, Яна Гладийчук
  • 14:45 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Анна Рыжикова
  • 14:55 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Виктория Ткачук

Гребля на байдарках и каноэ

  • 3:30 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Мария Кичасова-Скорик
  • 3:31 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды) Юлия Юрийчук
  • 4:13 — каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды) Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
  • 5:08 — байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды) Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова

Прыжки в воду

  • 09:00 — мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования) Олег Колодий

Велотрек

  • 09:30 — женщины, командный спринт (квалификация): Любовь Басова, Елена Старикова. За бронзу в 12:06, финал в 12.09

Греко-римская борьба

  • 13:30 — мужчины, до 60 кг (схватка за бронзу) Ленур Темиров.

Женская борьба

  • 5:30 — женщины, до 68 кг Алла Черкасова

Артистическое плавания

  • 13:30 — произвольный дуэт (предварительные соревнования) Анастасия Савчук и Марта Федина

Напомним

Французский боксер после поражения на Олимпиаде-2020 устроил акцию протеста на ринге.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, сборная Украины, Олимпиада-2020
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