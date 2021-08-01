Новости: Спорт
1 августа 2021, 22:08 • Илья Нежигай • 10470
На Олимпийских играх 2 августа выступит 22 украинца: расписание соревнований
КИЕВ. 1 августа. УНН. Завтра, 2 августа, на старт игр ХХХІ Олимпиады выйдет 22 представители Украини️. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.
Пулевая стрельба
- 2:30 — мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Павел Коростылев. Финал в 08:30
- 5:30 — мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Олег Царьков, Сергей Кулиш. Финал в 10:50
Легкая атлетика
- 03:00 — мужчины, метание молота (квалификация): Михаил Кохан
- 4:30 — мужчины, метание молота (квалификация): Глеб Пискунов
- 13:20 — женщины, прыжки с шестом (квалификация): Марина Килипко, Яна Гладийчук
- 14:45 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Анна Рыжикова
- 14:55 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Виктория Ткачук
Гребля на байдарках и каноэ
- 3:30 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Мария Кичасова-Скорик
- 3:31 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды) Юлия Юрийчук
- 4:13 — каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды) Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
- 5:08 — байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды) Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова
Прыжки в воду
- 09:00 — мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования) Олег Колодий
Велотрек
- 09:30 — женщины, командный спринт (квалификация): Любовь Басова, Елена Старикова. За бронзу в 12:06, финал в 12.09
Греко-римская борьба
- 13:30 — мужчины, до 60 кг (схватка за бронзу) Ленур Темиров.
Женская борьба
- 5:30 — женщины, до 68 кг Алла Черкасова
Артистическое плавания
- 13:30 — произвольный дуэт (предварительные соревнования) Анастасия Савчук и Марта Федина
Напомним
Французский боксер после поражения на Олимпиаде-2020 устроил акцию протеста на ринге.
Источник: УНН
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