На Олимпийских играх 2 августа выступит 22 украинца: расписание соревнований

КИЕВ. 1 августа. УНН. Завтра, 2 августа, на старт игр ХХХІ Олимпиады выйдет 22 представители Украини️. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Пулевая стрельба

2:30 — мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Павел Коростылев. Финал в 08:30

5:30 — мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Олег Царьков, Сергей Кулиш. Финал в 10:50

Легкая атлетика

03:00 — мужчины, метание молота (квалификация): Михаил Кохан

4:30 — мужчины, метание молота (квалификация): Глеб Пискунов

13:20 — женщины, прыжки с шестом (квалификация): Марина Килипко, Яна Гладийчук

14:45 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Анна Рыжикова

14:55 — женщины, 400 м с / б (полуфинал): Виктория Ткачук

Гребля на байдарках и каноэ

3:30 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Мария Кичасова-Скорик

3:31 — байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды) Юлия Юрийчук

4:13 — каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды) Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

5:08 — байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды) Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова

Прыжки в воду

09:00 — мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования) Олег Колодий

Велотрек

09:30 — женщины, командный спринт (квалификация): Любовь Басова, Елена Старикова. За бронзу в 12:06, финал в 12.09

Греко-римская борьба

13:30 — мужчины, до 60 кг (схватка за бронзу) Ленур Темиров.

Женская борьба

5:30 — женщины, до 68 кг Алла Черкасова

Артистическое плавания

13:30 — произвольный дуэт (предварительные соревнования) Анастасия Савчук и Марта Федина

Напомним

Французский боксер после поражения на Олимпиаде-2020 устроил акцию протеста на ринге.