Теннисист Марченко выиграл на старте соревнований АТР-500 в Вашингтоне

КИЕВ. 1 августа. УНН. Лидер мужского тенниса Украины Илья Марченко преодолел стартовый этап квалификации на престижных соревнованиях категории АТР-500 в Вашингтоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Что известно

В первом круге квалификации Марченко обыграл 42-летнего хорватского теннисиста Иво Карловича — 6:3, 6:7 (10), 6:3.

Детали

Поединок длился 2 часа и 17 минут. Марченко записал в свой актив 8 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки, его оппонент подал 23 эйса и 4 двойные ошибки. Украинец спас все три брейк-пойнта, заработанные Карловичем и сделал по одному брейку в первом, и третьем сетах.

Заметим, что за место в основной сетке украинец поспорит с французским теннисистом Максим Кресси (153 в АТР). Это будет их первая встреча на теннисном корте.

Что предшествовало этому

Немецкий теннисист стал триумфатором Олимпийских игр в Токио.