В Венеции вступил в силу запрет на вход больших судов

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Венеции вступил в силу закон, запрещающий входить в лагуну большим судам. С воскресенья, 1 августа, большие круизные лайнеры, которые к пандемии привозили в город миллионы туристов, больше не могут проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко, передает УНН со ссылкой на DW.

Запрет с целью защитить природу и художественную целостность Венеции

Закон, запрещающий крупным судам заходить в Венецию, одобренный кабинетом министров Италии, в середине июля. “Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции”, — подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим.

Детали

Запрет распространяется на корабле, соответствующие одному из следующих критериев: вместимость более 25 тыс. тонн, длина более 180 метров или высота более 35 метров. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.

Между тем католический патриарх Венеции Франческо моралью поздравил вводится запрет больших судов в венецианской лагуны. Одновременно он выразил тревогу учитывая возможную потерю рабочих мест. “Мы здесь говорим о семье, о заработных платах людей, находящихся в трудной ситуации сейчас или в будущем”, — заявил он 31 июля газете Vatican News. Патриарх также напомнил, что Венеция пережила два тяжелых года из-за пандемии и длительных периодов высокой воды, от чего пострадал весь город.

ЮНЕСКО могла включить Венецию в “черный список”

По данным СМИ, итальянская власть была вынуждена пойти на такую меру под угрозой исключения города из списка Всемирного наследия. В июне ЮНЕСКО призвала немедленно запретить визит больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включения Венеции в так называемый “черный список”. В него входят объекты Всемирного наследия, находящихся под угрозой. 22 июля на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение не включать Венецию в “черный список”.

Венеция и венецианская лагуна были внесены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году. Волны, образованные круизными лайнерами, наносили ущерб фундаментов зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны.