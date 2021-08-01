Избиение танцовщика балета Дорофеевой: в УГО заявили, что нападающим был их военнослужащий

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападающим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы, передает УНН.

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“1 августа 2021 года в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета „DOROFEEVA“ бывшим военнослужащим УГО Украины.

Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранен от исполнения служебных обязанностей”, — сообщили в службе.

Детали

В УГО заявили, что окажут всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление пообещало оказать необходимую помощь для лечения Евгению.

Напомним

Ранее певица Надя Дорофеева сообщила в своем Instagram, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика из балета певицы, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.