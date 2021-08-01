На Херсонщине зафиксировали 11 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 1 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 11 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1202 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 306 ПЦР-исследований, 134 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 40 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 11 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 2 женщины и 9 мужчин”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “3 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 8 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли две женщины, 71 и 69 лет, жительницы г. Херсон, имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 2 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 36 402 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 34 662 человека побороли недуг;

— 538 человек инфицированы COVID-19;

— 1202 человека умерли”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 253 269 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 951 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.