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Олимпийские игры в Токио: уроженец Украины принес Израилю первую золотую медаль

Олимпийские игры в Токио: уроженец Украины принес Израилю первую золотую медаль

КИЕВ. 1 августа. УНН. Израильский гимнаст Артем Долгопят, который является уроженцем Украины, стал олимпийским чемпионом в вольных упражнениях, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Долгопят показал результат 14,933 балла. Вторым стал Райдерлей Сапата из Испании (14,933), третьим — китаец Сяо Жотен (14,766).

Это вторая в истории золотая медаль сборной Израиля на Олимпиадах, первую на Играх в Афинах в 2004 году завоевал Галь Фридман в парусном спорте (класс Мистраль).

Заметим, что 24 летний Долгопят — уроженец Днепра (Украина). Становился чемпионом Европы 2020 года. Кроме того, Долгопят дважды выигрывал серебряные награды на чемпионатах мира по спортивной гимнастике (2017, 2019).

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Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Израиль, Олимпиада-2020
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