США и Великобритания поддержали заявление Израиля, что Иран стоит за атакой на танкер у Омана

КИЕВ. 2 августа. УНН. США и Великобритания присоединились к заявлению Израиля, что Иран стоит за нападением на связанный с израильским бизнесменом танкер у побережья Омана, в результате которого погибли два человека - британец и румын, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Атака на танкер

Инцидент, во время которого 27 июля был поврежден танкер Mercer Street под флагом Либерии, стал первой смертельной атакой на коммерческое судоходство в регионе, которую чиновники явно связали с усилением напряженности с Ираном.

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“Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и очевидным нарушением международного права Ираном”, — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он сказал, что Лондон и его союзники планируют скоординированный ответ на этот удар.

Детали

Впоследствии на инцидент отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что “нет оправдания этому нападению, который следует конкретной модели нападений и другому воинственному поведению”.

В Тегеране представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал “безосновательными” обвинения в причастности своей страны к этому нападению.