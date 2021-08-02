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Во Львове из-за урагана упало дерево: погибли два человека

Во Львове из-за урагана упало дерево: погибли два человека

КИЕВ. 2 августа. УНН. Во время урагана во Львове упало дерево на двух человек, в результате чего парень и девушка погибли. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

Он сообщил, что 1 августа, около 23 часов, “во время урагана из-за падения дерева в парке Стрыйском со стороны ул. Власа Самчука Львов — погибли два человека, парень почти 20 лет и девушка 18 сидели под деревом на лавочке в парке. Соболезнования семье”.

Напомним

В конце июня Львов внезапно накрыла мощный ливень, в результате которой граждане сообщают о повреждении зданий, а движение транспорта было остановлено.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, погибшие
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