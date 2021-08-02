"Ворскла" завоевала первую победу в новом сезоне УПЛ

КИЕВ. 2 августа. УНН. Полтавская "Ворскла" принимала "Рух" в поединке второго тура Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

В первом тайме отчетного матча "Ворскла" не всегда была убедительной, а "Рух" большую часть игрового пор не уступал сопернику в одном компоненте футбольного искусства. При подобных обстоятельствах большую роль играют отдельные исполнители, и до перерыва таким стал опорник полтавчан Скляр. Он и вывел свою команду вперед, а через несколько минут потерял возможность удвоить счет.

Во втором тайме полтавчане продолжали нагнетать, что, в конце концов, дало им возможность удвоить счет. Львовяне вместо того, действуя в привычной комбинационной манере, не имели с того памятного выгоды - у ворот "Ворсклы" опасные моменты были редкостью. Наконец, матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Дополнение

В активе "Ворсклы" стало четыре очка, а "Рух" остался без набранных пунктов.