Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19

КИЕВ. 2 августа. УНН. Из-за распространения штамма коронавируса "дельта" ситуация с заражениями в США будет ухудшаться, но страну вряд ли ждет новый локдаун, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News, передает УНН.

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"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я считаю, у нас есть достаточное часть населения страны, не такое, чтобы победить вспышку болезни, но, как я верю, достаточное, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", - сказал Фаучи.

Он отметил, что в США до сих пор является 100 млн человек, которым можно вакцинироваться, но которые этого не делают. По словам Фаучи, сейчас в стране наблюдается распространение коронавируса среди непривитых граждан.

Детали

Недавнее исследование вспышки коронавируса в городе Провинстаун (штат Массачусетс) показало, что доминирующий в стране штамм "дельта" способен также распространяться среди полностью привитых людей, пишет ABC. При этом заражение после вакцинации протекает в большинстве случаев легко - без госпитализаций и смерти.

Дополнение

Однако эти данные побудили Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) рекомендовать вакцинированным гражданам носить маски в районах с высоким риском распространения COVID-19.

Президент США Джо Байден 29 июля также объявил о новой политике вакцинации всех федеральных работников и местных подрядчиков, требуя от них "подтверждение своего статуса вакцинации". Кто не прошел полную вакцинацию, теперь должен будет носить маску на работе и дважды в неделю проходить тестирование.

Ранее издание WP писало, что количество новых случаев COVID-19 в США может увеличиться до 300 тыс. за сутки в августе.