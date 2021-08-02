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Украинская теннисистка стала триумфатором парного турнира в Германии

Украинская теннисистка стала триумфатором парного турнира в Германии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Представительница женского тенниса Украины Валерия Страховая праздновала победу в рамках парного разряда на женском турнире в Германии, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Украинка вместе Анной Данилин из Казахстана, которые были посеяны под первым номером, в финале турнира ITF W60 обыграли шведско-австралийскую пару Мирьям Бьорклунд и Джейми Фурлис — 4:6, 7:5, 10:4.

Страховая и Данилина провели четвертый совместный турнир (третий в сезоне) и выиграли второй титул. В июне теннисистки победили на турнире ITF W25 во французском Денене.

Дополнение

Для Страховой данный парный титул стал 20-м за время ее выступлений на турнирах ITF и третьим в текущем сезоне.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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