Украинская теннисистка стала триумфатором парного турнира в Германии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Представительница женского тенниса Украины Валерия Страховая праздновала победу в рамках парного разряда на женском турнире в Германии, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Украинка вместе Анной Данилин из Казахстана, которые были посеяны под первым номером, в финале турнира ITF W60 обыграли шведско-австралийскую пару Мирьям Бьорклунд и Джейми Фурлис — 4:6, 7:5, 10:4.

Страховая и Данилина провели четвертый совместный турнир (третий в сезоне) и выиграли второй титул. В июне теннисистки победили на турнире ITF W25 во французском Денене.

Дополнение

Для Страховой данный парный титул стал 20-м за время ее выступлений на турнирах ITF и третьим в текущем сезоне.