На устранение белоруски Тимановской от Олимпиады подали протест в CAS

КИЕВ. 2 августа. УНН. Белорусский фонд спортивной солидарности отправил в Спортивный арбитражный суд протест на решение отстранить легкоатлетка Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх, сообщается в Telegram организации. Отмечается, что это сделано в первую очередь для восстановления "фундаментального права" спортсменки, передает УНН.

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“Белорусский фонд спортивной солидарности направил в ad hoc отделения спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) заявление об отмене решения отстранить Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх. Такое решение было принято тренерским штабом национальной сборной Беларуси и Дмитрием Довгаленко, вице-президентом НОК Беларуси. Кристина Тимановская и BSSF допускают, что в связи со сжатыми сроками рассмотрения заявления, выступление Кристины на Олимпиаде может не состояться. Напомним, старт запланирован на 2 августа”, — говорится в заявлении.

Детали

В то же время, как отмечается в сообщении, нарушение фундаментального права Тимановской на участие в спортивных соревнованиях, восстановление такого права и недопущения таких вопиющих нарушений белорусскими властями в будущем является общей основной задачей.

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки

Тимановская ранее заявила, что боится за свою безопасность в Беларуси и ее могут посадить в тюрьму. Спортсменка сообщила, что ей купили билет на самолет и вывезли в аэропорт, откуда она должна была вылететь в Беларуси, несмотря на то, что она заявлена ​​на соревнования в беге на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси сказали, что решение отправить спортсменку в Беларусь связано с ее “эмоционально-психологическим состоянием”. Спортсменка назвала это ложью.

Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на самолет. Источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, поддерживает спортсменов, заключенных или лишенных свободы за их политические взгляды, сообщил агентству Reuters, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна готова предоставить визу Тимановской, которая опасается за свою судьбу на родине.

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

В свою очередь Международный олимпийский комитет заявил, что взял под контроль ситуацию со спортсменкой.