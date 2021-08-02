Apple удалила из AppStore приложение для знакомств противников вакцинации

КИЕВ. 2 августа. УНН. Apple удалила из своего магазина приложений AppStore программу для знакомств невакцинированных людей Unjected. Об этом сообщила сама социальная сеть в своем Instagram, передает УНН.

Детали

Unjected опубликовала снимок письма от Apple, в котором говорится, что программа не соответствует правилам AppStore. Согласно письму, приложение “ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы”.

В Unjected считают действия Apple цензурой. По мнению создателей программы, ее удалили “очевидно, из-за репутации как пространства, в котором люди могут поддержать свою медицинскую самостоятельность”. Платформа отметила, что выходом из ситуации может стать развитие сайта, потому что его “они” (Apple и другие IT-компании — ред.) не смогут отключить.

Реакция Apple

Представитель Apple заявил Business Insider, что Unjected нарушил политику Apple относительно контента, связанного с COVID-19. Компания сослалась в том числе на интервью основателей Unjected, которые говорили, что их приложение для “похоже мыслящих непривитых людей”.

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По данным Bloomberg, Unjected запустился в мае как платформа для знакомств. Unjected позволяет создавать профили, взаимно ставить предпочтения другим людям и вступать в переписку, в приложении около 18 тыс. загрузок.

Приложение появился вскоре после того, как крупнейшие приложения для знакомств, в частности, Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей сделать прививку от коронавируса, отмечает Bloomberg.