Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,82 -0,0699  EUR: 31,89 -0,0293 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9255

Сборная Украины по гольфу завоевала медаль на турнире в Латвии

Сборная Украины по гольфу завоевала медаль на турнире в Латвии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Женская национальная сборная Украины по гольфу завоевала для страны бронзовую медаль на международном чемпионате, который прошел в Латвии, передает УНН со ссылкой на страницу Всеукраинской федерации гольфа в Facebook.

Детали

Мария Федорович уверенно выиграла свой матч, получив для команды одно очко. Для победы нужно было еще одно. Поэтому судьба команды решилась на последней лунке в паре Софии Пилипенко и Эльвиры Растворцев. Девушки вырвали победу у соперниц — гольфисток из Турции. В итоге “бронза”.

Мужская сборная в составе Ивана Маловичко, Михаила Голода, Тимура Алалина и Андрея Головко — соревновались до последнего. Но выиграть у сборной Болгарии не получилось. С таким результатом ребята заняли почетное четвертое место.

Контекст

Украинская получили первые места на соревнованиях в Болгарии.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.