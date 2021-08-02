Сборная Украины по гольфу завоевала медаль на турнире в Латвии

КИЕВ. 2 августа. УНН. Женская национальная сборная Украины по гольфу завоевала для страны бронзовую медаль на международном чемпионате, который прошел в Латвии, передает УНН со ссылкой на страницу Всеукраинской федерации гольфа в Facebook.

Детали

Мария Федорович уверенно выиграла свой матч, получив для команды одно очко. Для победы нужно было еще одно. Поэтому судьба команды решилась на последней лунке в паре Софии Пилипенко и Эльвиры Растворцев. Девушки вырвали победу у соперниц — гольфисток из Турции. В итоге “бронза”.

Мужская сборная в составе Ивана Маловичко, Михаила Голода, Тимура Алалина и Андрея Головко — соревновались до последнего. Но выиграть у сборной Болгарии не получилось. С таким результатом ребята заняли почетное четвертое место.

Контекст

Украинская получили первые места на соревнованиях в Болгарии.