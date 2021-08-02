Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки почти на 90 тыс. га

КИЕВ. 2 августа. УНН. Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась на 90 тыс. га - до 837 тыс. га, пишет российское госинформагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу федеральной "Авиалесохраны". Ликвидировано за то же время пожара на площади 6,5 тыс. га, передает УНН.

Цитата

На утро воскресенья в России было 206 лесных пожаров на площади 748 873 га.

“За прошедшие сутки 1 августа 2021, в России лесопожарнвми силами ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 6535 га. На 00:00 мск 2 августа 2021 на территории Российской Федерации действовало 217 лесных пожаров на площади 837 813 га, по которым проводились работы по активному тушению”, — говорится в сообщении.

Детали

Наибольшая площадь возгораний наблюдается в Якутии — 669 тыс. га, а также в Иркутской области — 107 тыс. га. Кроме того, большие участки горят на Чукотке (14290 га), в Карелии (9823 га), Приморском (3153 га), Красноярском (3127 га) и Хабаровском (2225 га) краях, а также в Костромской области (2000 га). Небольшие площади лесных пожаров — менее 1 тыс. га — наблюдаются в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Оренбургской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, а также в Камчатском и Алтайском краях.

В тушении задействовано 4919 человек, 745 единиц техники, 42 воздушных судна используют для мониторинга и еще 20 задействованы в тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в девяти субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 63 регионах.

Напомним

В конце июля УНН сообщал, что дым от пожаров в России распространился на Соединенные Штаты.