Новости: Спорт
2 августа 2021, 03:14 • Сергей Куркович • 12375
"Динамо" получило разгромный выигрыш на старте чемпионата Украины
КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевское "Динамо" матчем с "Верес" провело свой первый официальный матч в сезоне 2021/2022 годов, передает корреспондент УНН.
Детали
Действующие чемпионы страны доминировали на поле и уже к перерыву отправили три мяча в сетку соперников. Забить успел Попов (4 мин), Гармаш (6) и Тимчик (42). Точку в игре на 86 минуте поставил Виктор Цыганков.
Заметим, что данная победа стала для "Динамо" 9-й в очных противостояниях с "Верес" при 1 ничьей и 1-й поражении.
Дополнение
Следующую игру "Динамо" в УПЛ проведет в гостях с "Зарей".
Источник: УНН
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