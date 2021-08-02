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"Динамо" получило разгромный выигрыш на старте чемпионата Украины

"Динамо" получило разгромный выигрыш на старте чемпионата Украины

КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевское "Динамо" матчем с "Верес" провело свой первый официальный матч в сезоне 2021/2022 годов, передает корреспондент УНН.

Детали

Действующие чемпионы страны доминировали на поле и уже к перерыву отправили три мяча в сетку соперников. Забить успел Попов (4 мин), Гармаш (6) и Тимчик (42). Точку в игре на 86 минуте поставил Виктор Цыганков.

Заметим, что данная победа стала для "Динамо" 9-й в очных противостояниях с "Верес" при 1 ничьей и 1-й поражении.

Дополнение

Следующую игру "Динамо" в УПЛ проведет в гостях с "Зарей".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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