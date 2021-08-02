На Олимпиаде побили рекорд украинки, державшийся 26 лет

КИЕВ. 2 августа. УНН. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в тройном прыжке. Она установила мировой рекорд, передает УНН.

Детали

Результат, который показала Рохас - 15,67 м. Предыдущее достижение принадлежало украинке Инессе Кравец - 15,50 м. Оно было установлено в 1995 году.

Серебряным призером стала представительница Португалии Патрисия Мамона (15,01). Бронза досталась испанцы Ани Пелетейро (14,87).

Напомним

2 августа на старт Игорь ХХХИ Олимпиады выйдет 22 представители Украины.