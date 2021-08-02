Новости: Новости Мира
2 августа 2021, 03:45 • Илья Нежигай • 12015
На Олимпиаде побили рекорд украинки, державшийся 26 лет
КИЕВ. 2 августа. УНН. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в тройном прыжке. Она установила мировой рекорд, передает УНН.
Детали
Результат, который показала Рохас - 15,67 м. Предыдущее достижение принадлежало украинке Инессе Кравец - 15,50 м. Оно было установлено в 1995 году.
Серебряным призером стала представительница Португалии Патрисия Мамона (15,01). Бронза досталась испанцы Ани Пелетейро (14,87).
Напомним
2 августа на старт Игорь ХХХИ Олимпиады выйдет 22 представители Украины.
W O R L D- Olympics (@Olympics) August 1, 2021
R E C O R D! #VEN #VEN #VEN #VEN #StrongerTogether # Tokyo2020 pic.twitter.com/QfFl8WgXpi
Источник: УНН
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